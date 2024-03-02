3000多家出口企業齊聚第32屆華交會

中評社北京3月2日電／據新華社報導，第32屆華東進出口商品交易會3月1日在滬開幕，3000多家出口企業齊聚，搶抓外貿新機遇。在4天的會期裡，預計將迎來超過4萬名海內外採購商前來洽談合作。



這場展會上，不少中國外貿企業使出“渾身解數”，有的主動探索從“產品出口”到“品牌出海”之路，有的則向綠色、創新等方向發力。



上海絲綢集團股份有限公司將旗下的商務女裝品牌LILY帶到華交會。品牌國際業務總監陳歡說，在華交會上亮相的2024夏季新款服裝，將在東南亞、中東、歐洲等市場的70多家店鋪裡實現“國內國外同步上新”，進一步增強在國際市場的品牌力。“今年華交會，我們還定向邀約了沙特、東南亞等地的客戶參觀展會，希望他們能在華交會上觸摸產品、瞭解品牌。”陳歡說。



江蘇常州五洋紡機有限公司帶來的紡織機器，可以實現在生產服裝的過程中不再需要設計師打版後把面料裁成片再縫制；山東中地進出口有限公司推出的被褥等產品中引入了氣凝膠保暖技術專利、分區保暖技術專利，讓保暖效果“更上一層樓”……



“我採購銷售的產品九成以上來自中國，之前我只能在線上和中國企業溝通，這一次我可以‘面對面’接觸更多的中國企業。”來自澳大利亞的採購商沙恩·克勞福德是第一次參加華交會。



中國紡織品進出口商會副會長張錫安說，我國紡織服裝業的國際競爭優勢穩固，展示了較強韌性，“新形勢下，紡織服裝行業需順應全球產業鏈格局調整的趨勢，加快發展方式的轉型升級，穩步開展國際供應鏈布局，不斷優化出口結構，提升出口質量效益，加強綠色發展設計研發和自主品牌的建設。”

