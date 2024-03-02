WTO服務貿易國內規制生效意義幾何

中評社北京3月2日電／據新華社報導，世界貿易組織（WTO）日前宣布，WTO服務貿易國內規制談判已經完成，參加方相關承諾已經成為WTO約束性承諾的一部分。這是世貿組織成立以來首個成功完成並在法律上生效的諸邊談判成果，也是25年來在服務貿易方面取得的首個談判成果。



這一結果由WTO服務貿易國內規制諸邊談判協調方哥斯達黎加貿易部長曼努埃爾·托瓦爾在於阿聯酋阿布扎比召開的世貿組織第13屆部長級會議期間宣布。



大幅度節約國際服務貿易成本



世貿組織服務貿易國內規制相關規則旨在優化成員服務業領域許可審批流程，降低企業經營成本，改善全球服務貿易營商環境。



服務貿易是國際貿易的重要組成部分。近10年來，全球服務貿易平均增速高於貨物貿易增速。世貿組織預測，2040年服務貿易在國際貿易中的占比將由目前的22%提升至33%以上。但國際服務貿易的交易成本是傳統貨物貿易成本的兩倍，其中成員內部規制因素帶來的成本約占40%。



在世貿組織第13屆部長級會議上，歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基表示，服務貿易國內規制所針對的國內批准和資質要求等程序是企業界認為在外國服務貿易市場上的“最大障礙”，如不解決將使相關成員的市場准入承諾形同虛設。



WTO總幹事伊維拉在會上表示，WTO相關研究表明，服務貿易國內規制生效後每年可幫助節約貿易成本1250億美元。其中，低收入國家的貿易成本有望減少10%，中等收入國家將節約14%的成本。

