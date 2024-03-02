以“增量思維”做大中歐電動車產業蛋糕

中評社北京3月2日電／據新華社報導，小鵬汽車和德國汽車製造商大眾汽車29日簽訂合作協議加速電動汽車開發，標誌著雙方自去年7月建立的合作關係又往前邁了一步。汽車電動化大潮中，中國造車新生代和德國老牌傳統車企優勢互補，攜手深耕電動化領域，進一步證明了擁抱行業趨勢、共同做大蛋糕能夠也理應成為中國和歐洲車企的共識。



當前，搶抓新能源發展先機成為大勢所趨。正在舉行的日內瓦車展發布的20餘款新車中，絕大多數為新能源車型，其中純電車型幾乎占據了一半。雷諾的純電車型Scenic E－Tech在本屆車展斬獲2024年歐洲年度車稱號，證明歐洲老牌車企正在電動車賽道上發力。德國貝吉施－格拉德巴赫市汽車管理中心負責人斯特凡·布拉策爾認為，整個汽車產業格局正在重塑，一些新的汽車品牌在電氣化和數字化變革前沿脫穎而出。



新能源汽車產業並非封閉產業，在向電動化、智能化、網聯化加速變革的當下，技術、供應鏈日益交叉融合，需要共同培育開放共享的產業生態。大眾和小鵬建立在優勢互補基礎上的深度合作，不僅是兩家公司發展史上的重要篇章，也是全球汽車產業轉型升級的一個縮影，將為雙方帶來互利共贏。大眾汽車集團（中國）董事長兼首席執行官貝瑞德表示，通過與小鵬的合作，他們不僅加快了研發速度，還提高了效率並優化了成本結構。在對價格高度敏感的市場環境中，這將大大提高經濟競爭力。



事實上，中歐汽車產業合作已有數十年的深厚積澱。20世紀80年代，大眾汽車集團與上汽集團合資成立上海大眾汽車有限公司，成為中國第一家中外合資轎車企業。僅僅兩年，其標誌性產品桑塔納在中國的累計銷量就達到1萬輛，到1998年完成100萬輛汽車的生產。



如果說桑塔納汽車代表“過去”，那新能源汽車則代表“現在”，中歐汽車產業合作共贏的案例在不斷續寫。

