水利領域：增發國債資金投資規模占比過半

中評社北京3月2日電／據新華社報導，2023年中央財政增發國債1萬億元，用於支持災後恢復重建和提升防災減災救災能力的項目建設。增發國債主要投向了哪些領域？增發國債水利項目建設進展如何？



國務院新聞辦公室1日舉行推進災後水利基礎設施建設進展情況新聞發布會，水利部、國家發展改革委相關負責人回答了記者提問。



國家發展改革委副秘書長袁達說，這次增發國債緊緊圍繞災後恢復重建和提升防災減災能力，共設置了災後恢復重建、骨幹防洪治理、自然災害應急能力提升、其他重點防洪工程等8個投向，水利領域的防災減災救災建設是重中之重，支持力度是近年來最大的。



袁達說，具體表現為覆蓋範圍廣，涉及水庫、河道、堤防、蓄滯洪區等各方面建設，基本實現了防洪排澇減災項目類型全覆蓋；支持標準高，大幅提升了中央投資支持比例和定額標準，最大程度減輕地方籌資壓力；投資規模大，水利領域全口徑安排國債資金額度超過了本次增發國債總規模的一半。



國家發展改革委農村經濟司負責人關錫璠說，截至今年2月，國家發展改革委已商財政部、水利部等部門，全部下達了1萬億元國債項目清單。當前，國債項目已轉入組織實施階段。



水利部副部長陳敏介紹，目前，全國已實施增發國債水利項目1488個，完成投資293.1億元，總體進展順利。



2023年，我國江河洪水多發重發，7月底8月初，海河流域發生60年來最大流域性特大洪水，松花江流域部分支流發生超實測記錄洪水。目前，災後水毀水利設施修復重建情況如何？

