2月份中國製造業PMI為49.1%

中評社北京3月2日電／據新華社報導，國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會1日發布數據，2月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為49.1%，比上月下降0.1個百分點。



“2月份，由於春節假日因素影響，製造業處於傳統生產淡季，加之疫情防控平穩轉段後企業員工假期返鄉增多，企業生產經營受到較大影響，製造業市場活躍度總體有所下降，製造業PMI比上月略降0.1個百分點。”國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河說。



統計數據顯示，產需指數一降一平。2月份，生產指數為49.8%，比上月下降1.5個百分點，企業生產活動有所放緩；新訂單指數為49.0%，與上月持平。



大型企業PMI繼續高於臨界點。2月份，大型企業PMI為50.4%，與上月持平，繼續位於擴張區間，其中生產指數和新訂單指數連續10個月保持在臨界點以上；中型企業PMI為49.1%，比上月上升0.2個百分點；小型企業受春節假日影響更為明顯，PMI為46.4%，比上月下降0.8個百分點，生產經營活動放緩。



高技術製造業保持擴張。2月份，高技術製造業PMI為50.8%，比上月下降0.3個百分點，連續4個月保持在擴張區間，行業延續增長態勢；裝備製造業、消費品行業PMI分別為49.5%和50.0%，比上月下降0.6和0.1個百分點，景氣水平有所回落；高耗能行業PMI為47.9%，比上月上升0.3個百分點，景氣水平低位回升。



企業預期穩定。2月份，生產經營活動預期指數為54.2%，比上月上升0.2個百分點，表明企業對春節後市場發展信心有所增強。

