加快推動保障性住房項目開工建設

中評社北京3月2日電／據新華社報導，住房城鄉建設部相關負責人日前表示，國家層面保障性住房的政策體系已經齊備，關鍵是抓好落實。各地要加快建立輪候機制，摸清工薪收入群體需求，以需定建，有力有效有序推進保障性住房建設。



住房城鄉建設部日前在陝西省西安市召開全國保障性住房建設工作現場會。會議要求，各地要充分認識保障性住房建設對惠民生、穩投資、促轉型的重要意義，增強工作的責任感和使命感，明確時間表、路線圖、責任人，加快推動項目開工建設，看准了就抓緊幹。



該負責人在會上強調，加快推進保障性住房建設是黨中央、國務院作出的重大決策部署，是堅持以人民為中心發展思想的生動實踐，是適應我國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢推出的有力舉措。加大保障性住房建設和供給，有利於加快構建房地產發展新模式，完善“保障＋市場”的住房供應體系，滿足工薪收入群體剛性住房需求。



會議要求，要抓項目建設，強力推進保障性住房項目開工，按照綠色、低碳、智能、安全的標準把保障性住房建設成“好房子”，同時要加強工程質量安全監管，守住安全底線。要抓政策出台，盡快出台規劃建設保障性住房的實施辦法和相關配套政策。



同時，要加快謀劃第二批及後續項目，第二批項目要按規定抓緊上報，並做好後續項目謀劃和儲備，加快形成“實施一批、儲備一批、謀劃一批”的項目滾動推進機制。要編制好住房發展規劃，將保障性住房作為住房發展規劃的重要內容，科學確定保障性住房發展目標。