兩會前瞻｜展現更大作為：持續增進民生福祉

中評社北京3月2日電／據新華社報導，就業、收入、住房、教育、醫療……每年全國兩會，民生話題熱度最高。2024年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。習近平總書記在春節團拜會上強調了持續增進民生福祉，保持社會大局和諧穩定。今年的兩會上關於保障和改善民生將有哪些新部署、新作為？透露哪些政策新信號？備受各界關注。



關切點：直面百姓急難愁盼



隨著經濟發展進入新階段，人民對美好生活的向往也在不斷升級。更好的工作、更滿意的收入、更有質量的教育、更可靠的社會保障……這些“更”，既是百姓的期許，也是黨中央治國理政的根本目標，同時也是全國兩會的重要聚焦點。



全國人大代表、江西省貴溪市樟坪佘族鄉黨委書記雷燕琴看來，群眾對兩會回應民生關切的期望值很高。在增進民生福祉上展現更大作為，需要適應人民對美好生活需求日益呈現個性化、多樣化、升級化等新趨勢。



細心的觀察者不難發現，兩會前夕的一系列重大決策部署和相關工作安排透露出不少民生關切。



去年二十屆中央財經委員會第一次會議提出“大力發展普惠托育服務體系”“大力發展銀發經濟”；2024年國辦印發的1號文件成為國家出台的首個支持銀發經濟發展的專門文件；2024年初中央部委密集召開年度工作會議，部署就業、社保、醫療、教育、消費一系列民生工作任務……



值得關注的是，2023年底召開的中央經濟工作會議上，“切實保障和改善民生”被列入九大任務。具體來看，包括就業、社保、生育支持政策、銀發經濟、推動人口高質量發展等。

