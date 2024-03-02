中巴建交50周年活動走進校園

2月3日，在巴西累西腓，一名女子在中國春節慶祝活動上展示自己書寫的扇面。（來源：新華社） 中評社北京3月2日電／據新華社報導，筆墨紙硯、香茶青瓷、火鍋美食……眾多關於中國文化的書籍猶如一桌雅俗共賞的“中國文化大餐”，2月28日擺到了巴西教育、發展與研究大學新生入學典禮現場，引來眾多師生圍觀欣賞、參與互動。



作為中巴建交50周年慶祝活動進校園的第一站，由中國駐巴西大使館主辦的這場“中國文化大餐”活動通過展示大量中文、葡文和英文書籍、民俗文化體驗等活動，突出呈現了中國傳統文化的博大精深。不過，民以食為天，圍觀師生們往往最先關注並拿起的書，還是《火鍋》和《說說中國菜》。



“我在聖保羅吃過火鍋。”一襲長裙的大學講師維多利亞站在展台邊，一邊翻看圖書《火鍋》，一邊告訴同事。至今還念念不忘那熱氣升騰、食材翻滾場景的她感慨道：“和朋友們一起圍在鍋邊，等待食材被煮熟的過程並享用美味，那真是一種幸福！”



學校法律系職工希爾瓦納拿起一本英文版《說說中國菜》，遺憾地說自己英文還不夠好。但當她發現書中有大量插圖，通過這些插圖可以瞭解不少中國名菜，或許還可以學會做幾樣菜式時，她便心滿意足地取走了這本書。



大學生若昂與女友分別取走了兩本英文版書籍《瓷器：從中國到世界》和《京劇》，他們表示會認真瞭解下中國的國粹；大學生曼努埃爾和同學們則在使館工作人員指導下，合作製作了一盞宮燈和九條可以伸縮舞動的龍，他們站成一排向在場的中國朋友喊出“龍年快樂”……



該校國際關係教授愛德華多告訴記者，近年來巴西和中國的關係越來越密切，在經貿和文化交流方面尤其顯著，現在巴西人對中國文化的瞭解也越來越多、越來越深，包括很多人都知道中國人過年要吃餃子，有人還能說出十二生肖，甚至迷戀上自己出生年份對應的生肖屬相。

