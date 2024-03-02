全國人大常委會一年來監督工作回眸

中評社北京3月2日電／據新華社報導，監督權是憲法和法律賦予全國人大常委會的一項重要職權。



習近平總書記指出，支持和保證人大及其常委會依法行使立法權、監督權、決定權、任免權，健全人大對行政機關、監察機關、審判機關、檢察機關監督制度，維護國家法治統一、尊嚴、權威。



2023年，十四屆全國人大常委會緊緊圍繞新時代黨和國家中心工作，堅持正確監督、有效監督、依法監督，共聽取審議“一府兩院”22個專項工作報告，開展5項執法檢查、2項專題詢問、7項專題調研，人大監督工作在不斷探索中提質增效。



深化“全鏈條”監督 推動經濟社會高質量發展



全國人大常委會完整、準確、全面貫徹新發展理念，聽取和審議國務院關於2023年以來國民經濟和社會發展計劃執行情況、金融工作情況、“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要實施中期評估、區域協調發展情況等報告。



保障糧食安全始終是國計民生的頭等大事。2023年，全國人大常委會圍繞國家糧食安全工作，綜合運用聽取審議專項工作報告，開展專題詢問、執法檢查等多種監督方式，多角度推動黨中央決策部署貫徹落實，“全鏈條”監督守護糧食安全。



種子是農業的“芯片”。全國人大常委會開展種子法執法檢查，深入科研院所、制種基地、農業企業等，聽取政府部門、人大代表、專家學者等對依法治種、依法興種的意見建議，形成報告。建議從加強種質資源保護利用、推動良種選育創新攻關、培育壯大優勢種子企業等七個方面進一步貫徹實施種子法，夯實種業振興、農業強國建設的法治基礎。

