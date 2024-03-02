﻿紅花嶺郊野公園成立　開放兩郊游徑

紅花嶺郊野公園成立，圖為紅花嶺的路標和標距柱。（來源：大公網） 中評社香港3月2日電／據大公報報導，漁農自然護理署昨日宣布表示，紅花嶺郊野公園即日成立，成為本港第25個郊野公園。紅花嶺自然生態和物種皆豐富，漁護署人員正在郊野公園內修建遠足徑網絡、郊游地點、觀景點等康樂配套設施，目前已開放兩條郊游徑。



紅花嶺郊野公園位於沙頭角，面積約530公頃，北面與深圳梧桐山風景區的山脈相連，南面鄰近八仙嶺郊野公園。紅花嶺自然生境包括次生林、灌木和高地草原，還有不少高保育價值物種，例如紅杜鵑、土沉香、大草鶯和灰伏翼。



與深圳梧桐山一脈相連



紅花嶺一帶連綿的山嶺和縱橫交錯的天然溪澗，為野生動植物提供各式栖息地，而且地理位置與深圳梧桐山一脈相連，形成連接兩地的生態廊道。漁護署正與深圳市梧桐山風景區管理處共同制訂工作計劃，包括資訊交流、專項研究、改善生態廊道的質量，以形成更大範圍的連續生境，促進港深兩地生態融合。



紅花嶺郊野公園內曾有生產方鉛礦的礦洞，是本港40年代最大規模的采礦系統之一，提供獨特的人文景觀。



兩條已開放的郊游徑紅花嶺郊游徑和蓮麻坑郊游徑入口位於沙頭角山咀和蓮麻坑村。蓮麻坑鉛礦洞正進行活化工程，日後會成為開放式博物館，讓公眾瞭解當地工業采礦歷史和蝙蝠生態，工程預計今年底完成。



漁護署提醒市民，紅花嶺郊野公園位置偏遠，山勢崎嶇，沿兩條郊游徑游覽需步行約四至五小時，市民應按體力和遠足經驗，並留意天氣情況計劃行程。



（來源：大公網）