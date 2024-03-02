歷史感　民族風　時尚範

春節期間鳳凰古城舉辦的苗族銀飾服飾巡游活動。（來源：中國文化報） 中評社北京3月2日電／據中國文化報報導，這個春節，湖南省湘西土家族苗族自治州的鳳凰古城分外熱鬧。作為新晉國家5A級景區，這座擁有悠久歷史和獨特民族風情的湘西古城為廣大遊客獻上了豐富的年俗文化大餐，文藝展演、苗族銀飾服飾巡游、苗族花鼓迎新春等豐富多彩的活動吸引了眾多遊客。根據湖南省文化和旅遊廳大數據監測，春節期間，鳳凰古城共接待遊客89.4萬人。



記者隨著南來北往的遊客一起漫步在這座山水相依的古城，欣賞沱江兩岸的古老的石橋、精致的吊腳樓，在新春喜慶的氛圍裡感受這座古城的歷史與人文。走到鳳凰古城北門城墻，只見百面苗鼓在城墻上依次排開，宛若巨龍，百名苗族阿妹身著盛裝打起苗族迎賓鼓，場面壯觀。寫滿歲月痕跡的古城墻與喜慶熱鬧的節日氛圍碰撞出古城的磅礴大氣之美。另一邊，鳳凰母親河沱江旖旎婉轉地貫穿整個古城，向人們展示著南方古城的獨特風韵。沿沱江漫游鳳凰古城幾乎是每位遊客必選的打卡路線，古城裡很多知名景點集中在沱江之上，承載著沱江的美與文化的一座座橋久負盛名。



位於鳳凰古城核心位置的虹橋橫臥沱江之上，原名臥虹橋，始建於明代，距今已有600多年歷史。橋有兩墩三孔，分為上下兩層。站在虹橋上，沱江兩岸如畫的風景盡收眼底，來來往往的遊客多在這裡駐足賞景、拍照打卡。



跳岩是沱江上另一道不可錯過的“橋”。跳岩長百餘米，一高一低兩排整齊的岩石墩立於沱江水中，當一群身著苗族服飾的姑娘排隊走過跳岩，唯美的畫面瞬間定格了鳳凰古城獨特的美。今年春節假期，得益於鳳凰古城舉辦的苗族銀飾服飾巡游活動，這個堪稱鳳凰古城“封面”的畫面讓各地遊客大飽眼福。



沱江上還有鳳凰籍畫家黃永玉設計並捐資修建的“風”“雨”“雪”“霧”四座仿古景觀橋，其中以雪橋最為知名。它是層叠的雙層橋身，一直一拱，如美人的眼睛，眉目傳情。橋上有亭，飛檐翹角；橋下有孔，大小錯落。水過橋底，似江南美女的柔情靜靜流淌。沱江上還有很多座橋，這些橋浸透了歷史的風雨，與緩緩流淌的江水和兩岸生活的人們共同描摹著時代變遷的軌跡。它們承載著無數人匆匆的腳步，也見證了他們的人生旅程。

