李強主持召開國務院常務會議

中評社北京3月2日電／據新華社報導，國務院總理李強3月1日主持召開國務院常務會議，審議通過《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，研究加快現代化基礎設施體系建設、持續深入推進長三角一體化高質量發展等工作，討論《〈中華人民共和國農業技術推廣法〉等3部法律的修正案（草案）》。



會議指出，推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新，是黨中央著眼於我國高質量發展大局作出的重大決策。要按照黨中央部署要求，堅持市場為主、政府引導，堅持鼓勵先進、淘汰落後，堅持標準引領、有序提升，抓緊完善方案，精心組織實施，推動先進產能比重持續提升，高質量耐用消費品更多進入居民生活，讓這項工作更多惠及廣大企業和消費者。要結合各類設備和消費品更新換代差異化需求，加大財稅、金融等政策支持，更好發揮能耗、排放、技術等標準的牽引作用，有序推進重點行業設備、建築和市政基礎設施領域設備、交通運輸設備和老舊農業機械、教育醫療設備等更新改造，積極開展汽車、家電等消費品以舊換新，形成更新換代規模效應。要落實全面節約戰略，抓緊建立健全回收利用體系，促進廢舊裝備再製造，提升資源循環利用水平。



會議指出，構建現代化基礎設施體系是建設社會主義現代化強國的重要支撐，是推動高質量發展的內在要求。要適應建設社會主義現代化強國的需要，加強統籌謀劃，協同有序推進，著力完善空間布局、優化供給結構、提升綜合功能、推進系統集成，加快構建先進適用、系統完備、集約高效、安全綠色的現代化基礎設施體系。



會議強調，要深入貫徹習近平總書記關於長三角一體化發展的重要指示精神，緊扣一體化和高質量兩個關鍵詞，強化政策支持和改革賦權，進一步提升長三角區域創新能力、產業競爭力、發展能級，更好發揮先行探路、引領示範、輻射帶動作用。



會議討論並原則通過《〈中華人民共和國農業技術推廣法〉等3部法律的修正案（草案）》，決定將草案提請全國人大常委會審議。

