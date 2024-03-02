我國組建專業組織推動肥胖防治工作

中評社北京3月2日電／據新華社報導，3月1日，由國家消化系統疾病臨床醫學研究中心牽頭在京組建了專業肥胖防治組織，旨在建立並推廣一套標準化、規範化、一體化的肥胖多學科診療體系，動員社會共同參與科學減重，重視體重健康。



“肥胖已成為影響我國及全球的重大公共衛生問題，亟待多學科融合及全社會參與防治。”首都醫科大學附屬北京友誼醫院副院長張忠濤表示，我國肥胖防治面臨挑戰和機遇並存，應該不斷提高公眾對肥胖症及其危害的認知，提升專業領域內診療方法的規範性、統一性。



肥胖會影響人體血脂、血壓和血糖等健康指標，從而增加心肌梗死、心衰、腦卒中和認知障礙的發生率。從《國民營養計劃（2017－2030年）》到《健康中國行動（2019－2030年）》，從《成人肥胖食養指南（2024年版）》到《兒童青少年肥胖防控實施方案》……近年來，我國採取一系列舉措，促進人群營養健康、肥胖防治。



北京大學人民醫院內分泌科主任紀立農說，我國正在臨床領域加強肥胖診療手段革新，強化多學科融合的體重管理模式，核心是以患者為中心，相關學科專家聯合為其提供精準、全面、高質量的體重管理方案，科學規範地使用手術、藥物和生活方式管理，達到較好減重效果。



據悉，作為我國肥胖防治領域的專業組織，“中國肥胖聯盟”將通過加強臨床科研攻關、倡導健康生活方式，推動關口前移，改善人群肥胖問題。



（來源：新華網）