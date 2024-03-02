刑法修正案（十二）3月1日起施行

中評社北京3月2日電／據新華社報導，十四屆全國人大常委會第七次會議表決通過的刑法修正案（十二）3月1日起施行。修正案進一步完善懲治腐敗犯罪規定，加大對行賄犯罪的懲治力度，完善懲治民營企業內部人員腐敗犯罪相關規定，保護民營企業產權和企業家合法權益。



堅持受賄行賄一起查，刑法修正案（十二）明確列舉了多次行賄或者向多人行賄、國家工作人員行賄等7種嚴重行賄情形，規定對這7類行賄要從重處罰。同時，修正案提高單位行賄罪的刑罰，並對其他賄賂犯罪的刑罰作出相應調整。



全國人大常委會法工委刑法室副主任許永安表示，實踐中仍然存在對行賄懲處偏弱的情況，行賄案件立案、查處的比例仍然較低。有關執法司法部門要準確把握立法精神，對法律規定重點查處的行賄案件，該立案的堅決予以立案，該處理的堅決作出處理。



來自最高人民檢察院的數據顯示，近年來，行賄犯罪被告人中涉案金額在百萬元以上的占比，從2017年的14.8%上升至2023年的48.6%，行賄金額呈明顯上升趨勢。行賄犯罪案件多發生在權力集中、資金密集、資源富集的重點領域。



最高人民法院刑事審判第二庭庭長馬岩表示，人民法院將堅持依法懲處行賄犯罪，切實扭轉“重受賄、輕行賄”的觀念。突出重點，對多次行賄、巨額行賄、向多人行賄、危害一方政治生態的行賄人依法從嚴懲處。對於在國家重點工程、重大項目中行賄，在組織人事、執紀執法司法、食品藥品、教育醫療等領域行賄的，依法嚴懲不貸。



最高檢法律政策研究室主任高景峰表示，檢察機關將加強對受賄案件中行賄行為的審查，依法將行賄犯罪線索及時移送監察機關，重點審查行賄案件量刑偏輕或不均衡等問題。繼續做好涉行賄犯罪企業合規工作，促進企業依法依規經營。分析研判常見多發行賄犯罪的特點和背後管理漏洞，及時提出有針對性的檢察建議或專項報告。

