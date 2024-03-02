河北首次發現約1.34億年前的孟氏中生鰻化石

中評社北京3月2日電／據新華社報導，記者2月29日從河北省自然資源廳獲悉，承德市豐寧滿族自治縣四岔口村早白堊世地層中發現了七鰓鰻化石。經中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員張江永鑒定為孟氏中生鰻化石，其距今約1.34億年。這是河北首次發現孟氏中生鰻化石，也是繼2023年9月豐寧兩例恐龍化石調查成果引發國內外廣泛關注後的又一新進展。



“孟氏中生鰻因沒有硬骨和鱗片，很難保存為化石，因此該古生物化石極為珍貴。”河北省區域地質調查院總工程師孫肖介紹，孟氏中生鰻是一種已經滅絕的七鰓鰻類，屬於無頜類脊椎動物，此種化石曾被認為是中生代以來世界上已知唯一的無頜類化石。



孟氏中生鰻化石命名者張彌曼院士對標本進行了鏡下觀察。“標本保存相當完整，眼部、鼻孔、七個鰓囊以及肌節都可以清晰看到，此次化石發現證明了孟氏中生鰻的生存範圍不僅在內蒙古和遼寧西部，還有河北北部。”她說。



據瞭解，此次孟氏中生鰻化石的發現，屬於豐寧中生代古生物化石資源調查評價項目成果之一。該項目由河北省自然資源廳組織實施，河北省區域地質調查院承擔，旨在查清豐寧滿族自治縣古生物化石資源分布、種屬、賦存層位、產出特徵等情況，掌握重點產地的保護對象、價值、科普教育和保護管理等狀況，對重點化石產區深入開展古生物學、地層學、古環境與古生態學研究，為冀北熱河生物群的科研科普工作提供基礎支撐。



項目實施過程中，河北省區域地質調查院先後派出20餘名專業技術人員，歷時8個月進行野外勘查，通過系統古生物地質路線調查和剖面測量，全面摸清了豐寧古生物化石資源現狀。



截至目前，河北省區域地質調查院已在豐寧圈定化石富集區17處，其中具有較高科研科普價值的化石點39處。同時，共調查發現宏觀化石79屬114種、微觀化石20屬20種，其中豐寧首次發現的古生物資源44屬48種，極大豐富了冀北熱河生物群的種屬組成。