“傳統與現代握手，歷史與當下交融”

中評社北京3月2日電／據新華社報導，舞蹈詩劇《只此青綠》駐華使節專場演出2月29日晚在中央歌劇院劇場上演。包括喀麥隆、南非、尼泊爾、土耳其、黎巴嫩、希臘、基裡巴斯、洪都拉斯等國駐華大使在內的近百家駐華使館（機構）高級外交官和家屬近700人出席。



舞蹈詩劇《只此青綠》循著著名畫作《千里江山圖》成稿的工藝軌跡，採用平行空間的敘事方式，講述了故宮博物院一位青年研究員以“展卷人”視角“窺”見北宋著名畫家王希孟創作《千里江山圖》的故事。



900多年前，王希孟筆繪青山綠水；光陰荏苒，當代科技賦能舞台，再現千里江山夢。



“這部舞劇太吸引人了！大氣磅礴的舞姿讓我領略到了中華傳統文化的厚重震撼。”約旦駐華大使胡薩姆·侯賽尼說，《只此青綠》演繹了歷史與當下的交融，也讓觀眾看到了中華傳統文化生生不息、代代相傳的光明未來。



“這是一件非常出色的作品，是一場唯美的視覺盛宴。它觸動了人類對歷史的探索，對根源的探索，對藝術的探索。我非常希望《只此青綠》能到約旦演出。”侯賽尼說。



“看完《只此青綠》後，我覺得所有的形容詞都太蒼白了，不足以形容它的美和震撼。它宛若行走的山水畫卷，仿佛你真的融入了一幅畫，這種感覺真的很特別。”荷蘭駐華大使館衛生、福利和體育參贊史明康說。



史明康表示，荷蘭也有擅長風景畫的著名畫家梵高、倫勃朗。好的藝術作品不僅能夠打動人的情感、陶冶心靈，而且可以拉近人們彼此間的距離。希望兩國未來能夠開展更多類似的演出、展覽等活動，進一步促進荷中藝術交流。

