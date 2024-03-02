互免簽證助推中泰旅遊業繁榮

中評社北京3月2日電／據新華社報導，當地時間3月1日零時許，泰國一個由20多人組成的旅行團從曼谷素萬那普機場出發，前往上海。這是中泰互免簽證協定正式生效後，泰國首批赴中國的旅行團。



3月1日，中國與泰國互免持普通護照人員簽證協定正式生效，中泰邁入“免簽時代”。該協定於1月28日在泰國首都曼谷簽署。根據協定，中方持公務普通護照、普通護照人員和泰方持普通護照人員，可免簽入境對方國家，單次停留不超過30日，每180日累計停留不超過90日。



42歲的阿迪頌·桑甲章是旅行團成員，和11名同事一起去上海。阿迪頌和同事將在中國旅行5天，在他們的首次中國之旅中，阿迪頌希望去一些傳統有趣的中國文化景點打卡。



“中國文化博大精深，我一直對中國文化很感興趣，早就計劃去中國旅行，正好得知中泰互免簽證的消息，所以第一天實施免簽就參加了。”阿迪頌說，中泰互免簽證後，節省了時間和經濟成本，會使去中國旅遊變得更容易。



“這是我第一次去中國旅行，很向往。以後可能還會去第二次、第三次。”阿迪頌說。



泰國東鈺國際旅遊貿易有限公司是組織這次中國團的旅行社。該公司經理陳媚娟介紹，組織這次免簽首日的中國團，正好趕上三四月的旅遊旺季，中國會成為泰國民眾旅遊熱門目的地。從目前掌握的數據看，今年泰國赴中國旅遊人數將比去年增加40%至50%。

