京津冀協同發展戰略引領河北開新局

中評社北京3月2日電／據新華社報導，京津冀是我國經濟最具活力、開放程度最高、創新能力最強的地區之一，是拉動中國經濟發展的重要引擎。這裡也曾困於發展不平衡，既有“大城市病”的困擾，也有發展鴻溝的困惑，還面臨資源環境超載矛盾。



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高瞻遠矚、深謀遠慮，著眼黨和國家發展全局，立足大歷史觀，深入推進京津冀協同發展戰略，探索人口經濟密集地區優化開發的新模式，謀求區域發展的新路子，打造經濟社會發展新的增長極。



2014年2月，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在北京主持召開座談會，專題聽取京津冀協同發展工作匯報，強調實現京津冀協同發展，是面向未來打造新的首都經濟圈、推進區域發展體制機制創新的需要，是探索完善城市群布局和形態、為優化開發區域發展提供示範和樣板的需要，是探索生態文明建設有效路徑、促進人口經濟資源環境相協調的需要，是實現京津冀優勢互補、促進環渤海經濟區發展、帶動北方腹地發展的需要，是一個重大國家戰略，要堅持優勢互補、互利共贏、扎實推進，加快走出一條科學持續的協同發展路子來。



打破“一畝三分地”思維定式，推進布局調整，以頂層設計重構區域定位，是京津冀協同發展戰略順利實施的根本前提。2015年6月，中共中央、國務院印發《京津冀協同發展規劃綱要》，明確河北省的定位：“全國現代商貿物流重要基地、產業轉型升級試驗區、京津冀生態環境支撐區、新型城鎮化與城鄉統籌示範區”。



2023年5月，習近平總書記在河北考察並主持召開深入推進京津冀協同發展座談會。他對黨的十九大以來河北經濟社會發展取得的成績表示肯定，希望河北全面學習貫徹黨的二十大精神，完整、準確、全面貫徹新發展理念，牢牢把握高質量發展這個首要任務和構建新發展格局這個戰略任務，在推進創新驅動發展中闖出新路子，在推進京津冀協同發展和高標準高質量建設雄安新區中彰顯新擔當，在推進全面綠色轉型中實現新突破，在推進深化改革開放中培育新優勢，在推進共同富裕中展現新作為，加快建設經濟強省、美麗河北，奮力譜寫中國式現代化建設河北篇章。

