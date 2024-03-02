中法農業合作的一次“雙向奔赴”

中評社北京3月2日電／據新華社報導，第60屆法國國際農業博覽會於2月24日至3月3日在巴黎舉行。中國館首次亮相博覽會，鄉村“土特產”和農民手工藝品展示了中國農村建設和農業發展新氣象，也使博覽會成為中法農業合作“雙向奔赴”的橋梁。



在中國館展廳，訪客絡繹不絕，寧夏枸杞、柑皮絲茶、沙棘原漿等農產品琳琅滿目，剪紙、皮影、泥塑等手工藝品惟妙惟肖，甚至還有面點師傅現場製作蘭州拉面，讓法國訪客在參觀挑選之餘，坐下來品嘗一碗熱氣騰騰的牛肉拉面，感受“舌尖上的中國”。



中國駐法國大使館公使陳棟接受新華社記者採訪時說，在中法建交60周年之際，中國館首次亮相法國國際農業博覽會，具有重要意義，有助於推動中法農業界相互瞭解與合作，希望這個良好開端能夠延續下去。



據瞭解，本屆博覽會匯聚了約20家中國參展商。中國科學院專家帶來用於防沙治沙的優質飼草，是中法利木贊牛合作項目的成果；寧夏龍王壩村帶來村民親手做的巨幅剪紙，以及當地特產枸杞、小米和沙棘；廣東東璞農業公司帶來用德慶貢柑絲烤制的茶和香包，以及改良柑橘種植土質的理念與方法；總部位於廣州的僑鑫集團與法國參展商洽談，希望將法國優質農產品引入中國，同時將中國特色農產品帶給法國消費者……



中國館負責人辛少英說，中國參展商“試水”法國國際農業博覽會，效果超出預期，法國訪客對中國農業發展和農業文化表現出極大興趣。



來自布列塔尼地區的富尼耶在中國館內流連駐足。他告訴記者，自己被中國館絢麗的紅色牌匾吸引而來，不用遠赴中國，就能夠在巴黎品香茗、嘗拉面、購買地道的中國農產品，實在是難忘的體驗。

