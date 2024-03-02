美“洩密門”嫌疑人已與檢察官達成認罪協議

（來源：新華社） 中評社北京3月2日電／據央視新聞報導，美國廣播公司（ABC）當地時間2月29日援引知情人士消息和法庭文件稱，美國“洩密門”嫌疑人、馬薩諸塞州空軍國民警衛隊成員傑克·特謝拉已經與聯邦檢察官達成認罪協議。



據美國司法部稱，特謝拉2019年9月26日加入空軍國民警衛隊，自2021年起獲得絕密安全許可，並於2022年1月開始在網上發布機密文件。他面臨六項故意保留和傳輸與國防有關機密信息的指控。如果罪名成立，每項指控最高可判處10年監禁。