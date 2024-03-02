虹橋國際中央商務區成上海經濟增長極

中評社北京3月2日電／據澎湃新聞報導，今天（3月2日）上午，上海市政府新聞辦舉行新聞發布會，介紹《虹橋國際開放樞紐建設總體方案》批覆三周年虹橋國際中央商務區建設成果有關情況，並回答記者提問。



上海市委常委、副市長華源介紹，虹橋國際中央商務區是虹橋國際開放樞紐功能布局的“一核”。三年以來，上海持續深化對國家戰略內涵的認識，緊扣一體化、高質量和國際化的要求，充分發揮政策叠加賦能的優勢，持續推進“一核”建設，持續提升核心功能，持續提升服務輻射“兩帶”和長三角區域的能級。近三年，虹橋國際中央商務區優勢產業加快集聚，功能建設成效明顯，成為上海經濟發展的強勁活躍增長極。



三年來的主要成果體現在以下四個方面：



一、著力做強優勢產業，高質量發展的示範引領作用更加顯著



商務區以“大科創”賦能“大商務”“大會展”“大交通”，持續推動產業創新驅動，產業能級不斷提升，稅收實現三年復合增長率20%以上，主要經濟指標高於全市平均水平，發揮了重點區域在經濟發展中的“穩定器”作用。



總部經濟發展加速成勢。通過實施總部“虹聚”計劃，加快建設長三角民營企業總部集聚區、虹橋臨空跨國公司（總部）科創園，累計引進總部類企業超500家，其中經市級認定的跨國公司總部、外資研發中心等共計127家，經商務區認定的內資企業總部和貿易型總部共計84家，商務區已成為各類總部機構加快集聚的熱點地區。

