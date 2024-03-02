“三個約翰”或競逐美共和黨參院領袖

2020年2月5日，在美國華盛頓，美國國會參議院共和黨領袖麥康奈爾在特朗普彈劾案投票結束後舉行記者會（來源：新華社） 中評社北京3月2日電／據美國媒體2月29日報導，最有可能接替米奇·麥康奈爾出任美國參議院共和黨領袖的人選包括在國會獲稱“三個約翰”的三名參議員。



麥康奈爾是參議院任期最長的政黨領袖，2月28日宣布不再謀求連任參院共和黨領袖。參院共和黨人將於今年11月以閉門投票形式選出新領袖，後者將於明年1月就職。



據美國全國廣播公司新聞台報導，參議院得克薩斯州共和黨人約翰·科寧當天發表聲明，宣布有意接替麥康奈爾。科寧先前數年出任麥康奈爾副手、即參議院共和黨“黨鞭”這一“二號人物”，並兩度出任共和黨參議員全國委員會主席。這一委員會協助共和黨人競選參議員並為他們籌款。



現參議院共和黨“黨鞭”約翰·圖恩也未掩飾競逐共和黨領袖意願。他因任期限制無法繼續連任，尚未公開宣布參與競爭，只說正與同事就參議院未來和共和黨新領袖做大量討論。



參議院共和黨“三號人物”約翰·巴拉索目前不在華盛頓，而是前往亞利桑那州為可能獲亞利桑那州聯邦參議員候選人提名的卡麗·萊克助選。美國全國廣播公司新聞台報導分析，對巴拉索而言，不論出任領袖還是“黨鞭”，都屬升職。



另外，共和黨參議員全國委員會現任主席史蒂夫·戴恩斯和佛羅里達州聯邦參議員里克·斯科特也可能加入角逐。但據美國全國廣播公司新聞台推斷，戴恩斯在參議院共和黨高層內資歷較淺，斯科特2022年在參院共和黨領袖選舉時挑戰麥康奈爾失敗，在黨內爭議較大，兩人均不太可能勝選。



（來源：新華社）