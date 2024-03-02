面對他們的輕蔑狂妄，他的回應“熱辣滾燙”

鄭吉常（右）指導學生拳擊（來源：人民網） 中評社北京3月2日電／據人民網報導，讀《上海體育史話》，尋體育歷史記憶。上海是中國拳擊運動的發源地，曾經湧現了多位拳壇高手。一代拳王鄭吉常，在上世紀三四十年代的上海灘更是家喻戶曉。他有個響當當的綽號——“遠東毒蛇”，而他的故事也像拳擊運動一樣讓人熱血沸騰。本期體“談”記憶，我們一起來聽鄭吉常的故事。



鄭吉常1913年出生於廣東省中山縣一個歸國華僑家庭，自幼隨父母來到上海。他從小喜愛體育，籃球、排球、游泳、劃船都非常出色，少年時就已是精武體育會黑鷹籃球隊、排球隊的主力。



1928年初，歐洲次中量級拳擊冠軍華僑陳漢強先生從澳大利亞歸國，擔任精武體育會拳擊隊教練。陳漢強挑選精武拳擊隊員時，一眼就看中了鄭吉常，並預言他一定能成為一名出色的拳擊運動員，鄭吉常從此開始了拳擊生涯。



1930年春，日本著名拳擊教練山本帶了幾個青年拳擊手來精武體育會交流，鄭吉常與日本青年拳擊手進行比賽。剛開始20秒鐘時，雙方都在試探對手拳法，20秒鐘後，日本拳擊手發起猛攻，只見鄭吉常左右閃躲用左刺拳一記一記打中對手臉部，日本拳手卻無法擊中並連連後退，使山本教練大為驚訝，讚揚鄭君左右直拳像“毒蛇吐信”般迅速。



次年，日本邀請鄭吉常去日本訓練比賽，他在神戶受到日本拳擊協會的歡迎。鄭吉常在日本的兩場比賽均大獲全勝，“遠東毒蛇”的名號就此傳開。



雖然日本拳擊界對鄭吉常的拳技非常敬佩，但日本浪人組織“黑龍會”卻認為他掃了“大和民族”的面子，準備暗算。好在一位在日本的菲律賓拳手通風報信，鄭吉常及時回到上海。當時上海《申報》有文贊到，“縛手套，一揚眉，擊倒倭奴頭撲地……可恨倭奴心陰險，及早奔回祖國地，黃金散盡不足惜，只願為國爭口氣！”

