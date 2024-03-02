世衛組織：全球超10億人患肥胖症

中評社北京3月2日電／據新華社報導，世界衛生組織1日援引英國《柳葉刀》雜誌刊發的一項研究報告稱，2022年，全球超過10億人患有肥胖症。從1990年到2022年間，全球患肥胖症的成年人增加了一倍多，患肥胖症的兒童和青少年（5至19歲）更是增加了約3倍。



該研究數據顯示，2022年全球有1.59億兒童和青少年以及8.79億成年人患有肥胖症，43%的成年人體重超重。隨著體重不足人群的減少，體重超重已成為大多數國家最常見的營養失調形式。



營養失調包括營養不足（消瘦、發育遲緩、體重不足）、維生素或礦物質不足、體重超重和肥胖等形式。營養不足是一半5歲以下兒童的死因，而肥胖則可導致心血管疾病、糖尿病和某些癌症等非傳染性疾病。



世衛組織總幹事譚德塞說，這項新研究強調了通過飲食、體育鍛煉和適當護理，從生命早期到成年期預防和控制肥胖的重要性。要實現全球遏制肥胖的目標，需要各國政府和相關領域在世衛組織和各國公共衛生機構的政策支持下開展工作。私營部門的合作也十分重要，他們必須對其產品的健康影響負責。



根據世衛組織的建議，遏制兒童和青少年肥胖的核心干預措施包括支持和推廣母乳喂養，監管對兒童有害的食品和飲料營銷，監管學校附近高脂肪、高糖和高鹽產品銷售等。



報告還指出，儘管營養不足率有所下降，但在許多地方，尤其是東南亞和撒哈拉以南非洲一些地區，營養不足仍是一項公共衛生挑戰。



（來源：新華網）