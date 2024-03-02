中企獲世界移動通信大會多項大獎

中評社北京3月2日電／據新華社報導，2024年世界移動通信大會29日在西班牙巴塞羅那閉幕，中國企業榮獲移動通信行業“全球移動大獎”的多項大獎。



作為移動通信行業的重要榮譽，該獎擁有200多名獨立評委，並在六大類別中頒發30個獎項，旨在表彰行業生態系統內外的佼佼者，著重認可業界最具獨創性、最出色的技術產品等。據主辦方介紹，“贏得‘全球移動大獎’意味著在整個數字行業內獲得了最高榮譽”。



中國企業此次斬獲了五個類別中的多個重要獎項。在“移動技術”類別中，華為基於IntelligentRAN的RAN數字孿生系統方案摘得“最佳網絡軟件突破獎”，其綠色天線系列產品榮獲“最佳移動網絡基礎設施獎”。此外，華為“0 Bit 0 Watt”節能解決方案榮獲“最佳移動技術突破獎”，這是業界首個榮膺此項殊榮的節能解決方案。中國聯通、國家電網、華為、鼎橋通信憑借普惠5G智能電網解決方案獲得“最佳專網解決方案獎”，這一方案旨在打造全球最大的新型供電系統。



在“數字萬物”類別中，中國聯通廣東憑借全球首個5G直播服務榮獲“聯網消費者的最佳移動運營商服務獎”，武鋼（WISCO）、中國聯通和中興通訊憑借“5G全連接智能鋼廠”方案榮獲“最佳互聯經濟移動創新獎”。榮耀、華為等企業還在“設備”和“科技向善”類別中拿到了多個獎項。



大會主辦方全球移動通信系統協會當天發布的數據顯示，本屆大會共有來自205個國家和地區的10萬多名與會者，59%以上的參會者來自核心移動生態系統相關行業，有超過40萬名觀眾在線觀看了主題演講和現場會議。全球移動通信系統協會首席執行官約翰·霍夫曼表示，本屆大會“體現了移動生態系統的活力”。



（來源：新華網）