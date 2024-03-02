2024年全國兩會哪些看點值得期待

中評社北京3月2日電／據新華社報導，2024年全國兩會即將啟幕。



今年是新中國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，推進中國式現代化建設前景壯闊，任務艱巨。著眼關鍵之年，謀劃關鍵之策。春天裡的盛會有哪些看點值得期待？“新華視點”記者帶你前瞻。



【看點一】今年經濟發展預期目標如何確定？



當前，我國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。與此同時也面臨有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱等挑戰。今年中國如何聚焦經濟建設中心工作、確定發展目標，備受關注。



“十四五”經濟增速指標設定為“保持在合理區間、各年度視情提出”。從不久前各地兩會釋放的信息看，多地將今年經濟增速預期目標定在不低於5%。



“要綜合考慮穩就業、保民生、防風險等需要，與‘十四五’規劃目標要求相銜接，提出符合潛在水平又屬於合理區間的經濟增長目標，更要關注增長成色和質量。”全國政協委員、中央黨校（國家行政學院）教授韓保江說。



近期，工業經濟、外貿外資、消費投資等方面一系列穩定經濟增長的政策舉措密集出台。更多消費新業態新熱點不斷湧現，各地先進製造業、人工智能等領域重大項目加快落地……



如何支持現代化產業體系建設、推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新、擴大有效益的投資、培育外貿新動能，以及加強對實體經濟的保駕護航，參加全國兩會的代表委員將積極建言獻策。

