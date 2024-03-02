香港氣球師和世界最大“氣球龍”

中評社北京3月2日電／據新華社報導，甲辰龍年春節期間，香港屯門一家商場三層樓高的中庭內，一條40多米的巨龍駕著祥雲盤旋游走，金色鱗片仿佛為龍身鍍上了一層金光，威猛飄逸，栩栩如生。許多市民在現場拍照圍觀，嘖嘖稱奇。



難以置信的是，這條龍由3.8萬個氣球手工扎作而成。如此巨型的氣球龍，在香港還是第一次展出。1月24日經現場認證，該作品以世界最大的氣球龍造型創下了吉尼斯世界紀錄。



祥瑞中國龍



氣球師彭思泰從業十多年來，做過各種各樣的造型，但在他心裡一直想用氣球做一條中國龍。



“傳說中龍在天庭裡是掌管雨水的神獸。衹有風調雨順才能五穀豐登，所以中國人自古對龍特別敬畏。”彭思泰說，“我們中國人是龍的傳人，說起龍的成語比如龍騰虎躍、龍馬精神等，都是特別好的祝福。”



適逢龍年，他很快與屯門市廣場達成了合作意向。“要做就做個大的！”他定下目標，邀請同行和香港城市大學及一所中學的學生，組成60人團隊共同製作這條巨龍。



“龍是中國人的圖騰，意義非同一般，來不得半點馬虎。”在搜集網絡資料進行構思時，彭思泰認真甄別各種“龍”，還特地買來一個龍雕像擺件參考。“中國人心中龍的形象是馬面、鹿角、蛇身。”他指著不同部位給記者講解。



畫龍難在“點睛”。“眼珠的位置很重要，近了顯凶，遠了又會呆，要既威猛又祥瑞，拿捏得當。”他打了十多遍草稿，邊製作邊修改，直到滿意為止。

