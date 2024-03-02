中東部周末雨水暫歇氣溫回升

中評社北京3月2日電／據中國天氣網報導，周末兩天（3月2日至3日），我國中東部大部地區雨水暫歇，南方多地有望迎來久違的陽光，氣溫大幅回升。不過，雨雪此消彼長，西藏西部、新疆西南部等地今明兩天則強降雪在線，尤其是西藏西南部局地或現特大暴雪，需注意防雪防災。



西藏西部將遭遇強降雪局地有特大暴雪 中東部下周雨雪又將來擾



昨天，中東部大部地區的雨雪天氣已經明顯減少減弱，江南東南部、華南中東部等地還有些弱降雨現身，甘肅東南部、陝西中部等地出現小到中雪，陝西寶雞局地大雪。



根據預報，周末兩天，中東部雨水暫歇，南方大部地區陽光回歸。新疆、西藏部分地區將有降雪，西藏西部等地有強降雪。中央氣象台預計，今天，新疆南疆西部山區、西藏南部和西部等地部分地區有中到大雪，其中，新疆南疆盆地、西藏南部和西部等地部分地區有暴雪，西藏西部局地有大暴雪或特大暴雪（30～38毫米）。



明天，新疆南疆西部山區、伊犁河穀和沿天山地區、西藏大部、青海南部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，其中，新疆伊犁河穀、西藏西南部等地部分地區有大到暴雪，局地大暴雪（20～28毫米）。西藏東南部、湖北東部、湖南南部、江西北部、廣西中東部、廣東中西部、台灣島大部等地部分地區有小雨。



周末兩天，我國南方大部地區將迎來久違的陽光，公眾需抓緊時間進行晾曬和戶外活動。不過，3月3日夜間到5日，中東部地區還將遭遇一輪大範圍雨雪天氣侵擾，大部地區將以降雨為主，華北北部、西北地區東部、東北地區或有雨夾雪現身。



值得注意的是，這輪過程中，長江中下游一帶局部或將暴雨如注，並伴有雷暴等強對流天氣，公眾需關注臨近預報預警，防雨的同時也需注意防範強對流帶來的不利影響。



南方多地未來三天升溫幅度可達10℃以上 海口5日或現今年首個高溫

