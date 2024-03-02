去年全國小學招生增長10.37%

中評社北京3月2日電／據北京青年報報導，教育部1日召開新聞發布會，介紹2023年全國教育事業發展基本情況。北京青年報記者從會上瞭解到，去年從小學到大學各學段招生和在校生數量均較上年有所增長，其中小學階段增長幅度最大，全國小學招生1877.88萬人，比上年增長10.37%，在校生1.08億人，比上年增長0.97%。



據教育部發展規劃司相關負責人介紹，學前教育階段，2023年全國學前教育毛入園率91.1%，比上年提高1.4個百分點，提前完成“十四五”規劃目標。普惠性幼兒園占全國幼兒園的比例86.16%，比上年增長1.2個百分點。全國共有幼兒園27.44萬所，較上年的28.92萬所有所減少；學前教育在園幼兒4092.98萬人，較上年的4627.55萬人減少了534萬人。



義務教育階段，全國共有普通小學14.35萬所，招生1877.88萬人，比上年增長10.37%；小學在校生1.08億人，比上年增長0.97%。全國共有初中5.23萬所，招生1754.63萬人，比上年增長1.34%；初中在校生5243.69萬人，比上年增長2.4%。



高中階段全國毛入學率91.8%，比上年提高0.2個百分點。全國共有普通高中學校1.54萬所，比上年增加355所；招生967.8萬人，比上年增長2.14%；高中在校生2803.63萬人，比上年增長3.31%。中等職業教育（不含人社部門管理的技工學校）共有學校7085所，招生454.04萬人，在校生1298.46萬人。



全國高等教育毛入學率60.2%，比上年提高0.6個百分點，提前完成“十四五”規劃目標。



（來源：北京青年報）