每天8杯水健康才達標？　因人而異

中評社北京3月2日電／據北京青年報報導，“每天喝夠8杯水（約2升），有利於身體健康，否則就會缺水。”已經成了不少養生人士的共識。然而，這條廣為流傳的“健康定律”卻是偽知識。這是怎麼回事？最新一期“科學”流言榜揭曉，網羅近期熱門的健康謠言，讓我們一起直擊真相。



每月“科學”流言榜由北京市科學技術協會、北京市委網信辦、首都互聯網協會指導，北京科技記者編輯協會、北京地區網站聯合辟謠平台共同發布。



流言 常吃含酵母面食傷胃



真相 網傳常吃用酵母製作的面食，對胃部有害，其高嘌呤還容易引發痛風，甚至有致癌風險。不過，這個擔心是多餘的。



酵母在饅頭、面包等面食發酵過程中會產生二氧化碳，但酵母的發酵和產氣能力受溫度、面團組成的成分、pH值等多方面因素的影響，溫度超過60攝氏度，酵母就無法存活，更不可能發酵產氣。因此不必擔心剛蒸烤出來的饅頭、面包還會大量產生二氧化碳，傷害胃部。



從成分來看，每100克酵母的嘌呤含量為559毫克，確實可以歸類於高嘌呤物質。但酵母僅是發酵劑，並不單獨作為食品食用，從攝入量分析，酵母的建議添加量是0.5%，即5克酵母可發面1公斤左右的面粉，按照每餐每人100克主食量折算，嘌呤含量基本可忽略，因此對痛風患者的影響微乎其微。



有說法認為，酵母在高溫狀態下，會使面粉當中的蛋白質和糖分發生轉化產生新的香氣、色澤以及味道，再經過美拉德反應（指的是含氨基的化合物和羰基化合物在常溫或加熱時發生的聚合、縮合等反應，最終生成棕色甚至是棕黑色的大分子物質類黑精或稱擬黑素），會產生一些有害的致癌物質。但實際上，酵母主要在發面階段產生作用，在超過60攝氏度的環境下就會失活，更不會在高溫下起反應，因此所謂的致癌與其無關。

