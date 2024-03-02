專家：接種疫苗是預防帶狀疱疹的重要手段

中評社北京3月2日電／據新華社報導，隨著年齡增長，老年人免疫功能下降，帶狀疱疹作為老年人常見的感染性疾病之一，其相關性疼痛直接影響患者生活質量。2月26日至3月3日是國際帶狀疱疹關注周，專家提醒，接種疫苗是老年人預防帶狀疱疹的重要手段。



帶狀疱疹俗稱“纏腰龍”“蛇纏腰”，是一種由水痘－帶狀疱疹病毒引起的感染性皮膚病。“它和大家熟知的水痘都是由水痘－帶狀疱疹病毒引起的，兒童時期感染後通常會患水痘，水痘痊愈後病毒依然會潛伏在體內。隨著年齡增長，免疫功能逐漸下降，病毒會再激活引發帶狀疱疹。”杭州市中醫院皮膚科副主任袁丞達說。



專家表示，年齡是帶狀疱疹重要危險因素，50歲以上為易發人群，年齡越大越容易患病，病情也更嚴重。帶狀疱疹的疼痛通常包含三個階段：皮疹出現前的疼痛、急性期疼痛、慢性期疼痛。



據瞭解，約70%至80%的帶狀疱疹患者會出現前驅疼痛，疼痛多發生於後續皮疹出現的部位，描述為灼燒樣痛、電擊樣痛、刺痛或跳痛，疼痛可為持續或間歇的。而急性期疼痛如灼燒、電擊、刀刺般，可能更甚於分娩陣痛、類風濕關節炎、慢性癌痛等。



“在帶狀疱疹皮疹出現後超過90天的疼痛是慢性期疼痛，後神經痛可持續數月甚至數年，多見於高齡、免疫功能低下患者。”袁丞達說，罹患帶狀疱疹不僅影響患者的睡眠、情緒、工作，一些老年人還可能會喪失自理能力，從而加重家庭的經濟負擔。



專家表示，接種疫苗已經不單單是兒童的事，大多數老年人有慢性基礎病，特別容易患感染或傳染性疾病，一旦被感染會導致原本脆弱的機體“雪上加霜”，成年人尤其是老年人越來越需要接種疫苗來抵禦疾病、保障健康。



（來源：新華網）