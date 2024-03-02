一位“奶奶畫家”的寫意人生

中評社北京3月2日電／據新華社報導，從年近半百時重回象牙塔，開始接觸國畫藝術，到2023年10月首次舉辦個人畫展，陝西“奶奶畫家”常娟娟，在多次戰勝癌症的同時，用畫筆揮灑出人生華彩。



“陋居”早春圖：鍋盔和牙的相遇



新春伊始，驟雪初霽，古城西安幾日不見的陽光終於撥開雲霧。距西安美術學院（以下簡稱“西美”）不到一公里的一棟居民樓里，十幾盆吊蘭、文竹與細葉榕排成一排，葉片緊緊抵著窗戶向上攀爬著。一扇題有“陋居抱拙”的屏風，隔出了陽台的人間暖意與畫室的紙上風雪。



這間獨立於城市喧囂的寧靜“陋居”，是常娟娟到西安學畫以來換過的第七個住處。為了能隨時入校旁聽、觀摩，常娟娟曾住過西美周圍的工人宿舍、集體公寓，與比自己小兩三輪的大學生、研究生一起求學。



常娟娟1954年生於陝西省渭南市，在外人看來，她早應該含飴弄孫盡享天年了。但在常娟娟看來，學畫是種一發而不可收的激情，是支撐她活著的動力。



2001年，在渭南市工商局工作的常娟娟查出卵巢癌。經過接連8個月的化療，儘管成功清除了病灶，卻也損害了健康。“光禿禿的頭軟得像個烘柿子。”她說，“我出院後兩只腳都站不穩，手里拿根笤帚都直打顫。”



農家出身的常娟娟，一直是個手腳麻利的人。她想著，既然閑了下來就應該照顧全家的起居，可她一站在灶台邊就犯暈，連幾個月大的孫子都抱不起來。



“我看到別人抱孫子，心都在滴血。”常娟娟說。2003年從工作崗位退下後，常娟娟常常想起早年間曾有用鋼筆畫動物的愛好，同學都說她“看啥畫啥、畫啥像啥”。

