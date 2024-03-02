成都祠堂街：百年風華，文藝新生

中評社北京3月2日電／據新華社報導，緊鄰天府廣場，與人民公園一街之隔，在斑駁的梧桐樹影掩映下，是一條靜謐優雅的小街——祠堂街。這條位於成都市中心的百年藝術風情老街，巔峰時期曾匯聚了全成都70%的書店，人文薈萃、文脈悠長。



隨著時代變遷，這條小街在歲月浪潮中逐漸沒落，被人遺忘。



城市有機更新啟動以來，老街煥新歸來，傳統老建築的慢與舊和時尚街區的新與潮，在這條街上“碰撞”出別具一格的火花。老街、藝術、煙火氣、文脈、新潮……從百年時光中走來的祠堂街，像是一本永遠也寫不完的書，一代又一代的成都人，都是這本書的作者。而祠堂街的故事，永遠未完待續……



從風光到沒落



“小時候去新華書店看過兒童畫册。”“在街上的點心鋪買過白芙蓉酥。”“在金秋茶社喝過蓋碗茶。”“在四川電影院看過人生中第一部電影。”……在很多老成都人的記憶中，祠堂街的分量不輕。



如今不到300米的祠堂街，不僅見證了成都的歷史變遷，也傳承著這座城市的文化脈絡。



新華書店在祠堂街上開設的少年兒童讀物門市部，建築設計考究，是民國時期典型的中西結合建築；青磚紅瓦的金秋茶社，曾是這條街上火爆一時的文藝茶鋪，其東側小樓則為《新華日報》駐成都辦事處舊址……民國時期，祠堂街各類文化場所雲集，是成都人眼中的“文化街”。



“春熙路熱鬧的是生意，祠堂街熱鬧的是文化”——這是老成都人的印象。四川電影院、新華書店、金秋茶社、開明書店……這一個個曾在祠堂街上大放光彩的名字，已成為獨特的城市記憶。

