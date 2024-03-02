宋濤：決不容忍民進黨當局無視大陸漁民安全

中評社北香港3月2日電／據大公報引新華社報導：中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤2月29日在上海會見來訪的中國國民黨副主席夏立言一行。



宋濤表示，我們將深入貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，在堅持“九二共識”、反對“台獨”共同政治基礎上，同中國國民黨相向而行，共同推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，促進兩岸交流合作，反對“台獨”分裂和外來干涉，維護台海和平，造福兩岸同胞，推動國家統一，共促民族復興。對民進黨當局無視大陸漁民生命財產安全、傷害兩岸同胞感情的惡劣行徑，我們決不容忍、決不姑息。



夏立言代表中國國民黨對廈金海域被撞漁船遇難同胞表示哀悼、向家屬表達慰問，表示將推動盡快查明真相、妥善處理善後。國民黨願在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，維持台海和平穩定，促進交流對話，推動兩岸關係良性發展。



金門“2.14”惡性撞船事件發生至今半個月，民進黨當局沒有表達任何歉意，在事件真相方面隱瞞、撒謊、誤導，試圖掩蓋真相、推卸責任。連日來，島內有識之士、媒體輿論紛紛發聲，譴責民進黨當局不該罔顧大陸漁民遇難的事實，必須拿出誠心善意，妥善處理好善後工作，不要再傷害兩岸同胞感情。



“處處刁難，陸委會缺同理心”“我方誤導再誤判，活結打成死結”“理與勢難占上風，停損才能降溫”台灣《聯合報》連續多日在“新聞眼”欄目刊發相關報導，指出撞船事件經多輪談判仍看不到落幕契機，根本原因在於民進黨當局的態度，“管碧玲等綠營政客人士發言不斷堆高敵意，提油救火，恐讓兩岸及人民造成更多誤解與敵意，埋下更多可能隨時引爆的地雷”。



（來源：大公網）