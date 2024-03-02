聯合國環境大會多方專家點贊中國新能源汽車

中評社北京3月2日電／據新華社報導，在肯尼亞內羅畢召開的第六屆聯合國環境大會於3月1日閉幕。大會期間，多位專家點贊中國新能源汽車，稱“中國製造”將助力全球實現綠色轉型和可持續發展目標。



積極發展清潔能源，推動經濟社會綠色低碳轉型，已經成為國際社會應對全球氣候變化的普遍共識。近年來，伴隨著全球產業鏈重構進程，“中國製造”正通過不斷轉型升級，為多國綠色發展增添新動能。中國汽車工業協會公布的數據顯示，中國新能源汽車產銷量已連續9年位居全球第一。



聯合國歐洲經濟委員會執行秘書塔蒂亞娜·莫爾西恩在聯合國環境大會現場告訴記者，中國致力於生產安全、清潔的新能源車輛，並積極參與該領域新標準法規的制定與實施。在2月27日於瑞士日內瓦開幕的第91屆日內瓦國際車展上，不少中國車企攜新能源汽車參展。她認為，中國新能源汽車產業正在全球範圍內展現風采，受到大眾認可。



中國乘用車市場信息聯席會的數據顯示，2023年中國新能源汽車出口120.3萬輛，同比增長77.6%，平均約26.21秒就有一輛新能源汽車“出海”。



肯尼亞國際關係學者卡文斯·阿德希爾認為，當前綠色轉型已成為全世界的共識，新能源汽車將推動出行方式更綠色環保。中國鼓勵新能源汽車及其供應鏈企業在海外設立研發中心，與國外研究機構、產業集群等建立戰略合作關係，極大地推動了新能源汽車產業的發展，對世界環境來說具有積極意義。



“中國新能源汽車為全球消費者提供了多樣化的消費選擇，我看好中國新能源汽車的發展前景。”他表示。



聯合國環境署可持續交通部門負責人羅布·德容表示，中國是電氣化以及電動汽車推廣方面的領導者，希望中國向全世界特別是全球南方分享經驗，用中國技術向世界推廣可負擔的電動汽車，幫助非洲國家建立電動汽車本地製造、本地生產的模式，以協助達成《巴黎協定》中的全球升溫幅度控制目標。

