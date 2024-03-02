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紐約股市三大股指1日上漲
http://www.CRNTT.com   2024-03-02 13:58:44


　　中評社北京3月2日電／據新華社報導，紐約股市三大股指1日上漲。

　　截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲90.99點，收於39087.38點，漲幅為0.23%；標準普爾500種股票指數上漲40.81點，收於5137.08點，漲幅為0.80%；納斯達克綜合指數上漲183.02點，收於16274.94點，漲幅為1.14%。

　　板塊方面，標普500指數十一大板塊八漲三跌。科技板塊和能源板塊分別以1.78%和1.17%的漲幅領漲，公用事業板塊和金融板塊分別以0.72%和0.22%的跌幅領跌。

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