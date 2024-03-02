中評社北京3月2日電／據新華社報導，紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的4月黃金期價1日上漲41美元，收於每盎司2095.7美元，漲幅為2%。



當天，5月交割的白銀期貨價格上漲47.9美分，收於每盎司23.364美元，漲幅為2.09%；4月交割的白金期貨價格上漲4美元，收於每盎司888美元，漲幅為0.45%。