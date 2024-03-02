聯合國人道危機警告：加沙死亡人數超3萬

中評社北京3月2日電／據新華社報導，以色列軍隊在加沙地帶的軍事行動已造成超過3萬人死亡，聯合國機構和官員2月29日密集發聲，就饑餓、絕望和社會混亂可能導致加沙地帶全面崩潰的後果發出強烈警告。



聯合國人道主義事務協調廳當天在最新報告中表示，加沙當地醫療機構有關已有6名嬰兒因營養不良和脫水死亡的消息表明，加沙地帶今後將面臨更多民眾、尤其是兒童和孕婦因饑餓而死亡的風險。



聯合國糧農組織當天發布的報告顯示，截至2月7日，加沙地帶全部220萬人口均已面臨嚴重的糧食不安全狀況，其中超過50%的人口處於糧食危機緊急狀態。同時，整個加沙地帶的食品供應鏈已中斷，且有97%的地下水已不適合人類飲用。



聯合國負責人道主義事務的副秘書長、緊急救援協調員馬丁·格裡菲思當天在一份媒體聲明中指出：“加沙人的生命正在以可怕的速度消亡。”他說，自去年10月7日以來，加沙各地死亡人數已突破3萬。在此情況下，2月29日又發生了以軍襲擊領取救助物資人群造成數百人傷亡的事件，這只能讓人感到“極度震驚”。



據巴勒斯坦加沙地帶衛生部門2月29日公布的最新數字，當天上午發生在加沙城拉希德街救援物資領取點附近的襲擊事件已造成112人死亡、760人受傷。



加沙地帶衛生部門2月29日發表聲明說，自2023年10月7日衝突爆發以來，以軍在加沙地帶的軍事行動已造成30035人死亡、逾7萬人受傷。



聯合國人權事務高級專員圖爾克2月29日在聯合國人權理事會第55屆會議上強調，在加沙地帶這片狹小的地區已有超過10萬人死傷，這相當於加沙每20人中就有1人死亡或受傷，他無法用言語來形容當地正在發生的恐怖畫面。



圖爾克呼籲“加沙戰爭必須結束”，呼籲國際社會共同努力促使巴以回到和談軌道。他強調：“無論是在加沙還是其他任何地方，我敦促各位避免讓世界進入一個弱肉強食的強權政治時代。”