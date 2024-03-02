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王小洪會見印度尼西亞國家反恐局局長裡戈
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2024-03-02 13:59:46
中評社北京3月2日電／據新華社報導，國務委員、公安部部長王小洪1日在京會見印度尼西亞國家反恐局局長裡戈。
王小洪表示，在習近平主席和佐科總統的戰略引領下，中印尼關係保持強勁發展勢頭。中方願同印尼一道，共同落實好兩國元首重要共識，積極踐行全球安全倡議，深化反恐合作機制建設、反恐能力建設合作和國際反恐事務溝通協調，拓展執法安全領域務實合作，高水平推進中印尼命運共同體建設。
裡戈表示，願同中方加強反恐務實合作，全面提高反恐合作水平。
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