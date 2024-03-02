拉美學者：門羅主義對拉美發展穩定構成挑戰

中評社北京3月2日電／據新華社報導，“美國‘門羅主義’200年：平衡與視角”研討會2月29日在墨西哥國立自治大學舉行。與會專家認為，時至今日，美國“門羅主義”的政策邏輯依然存在，且威脅拉美穩定，影響地區正常發展。



此次研討會由墨西哥國立自治大學北美研究中心主辦，約50名來自拉美國家的專家學者及媒體人士與會。墨西哥國立自治大學教授何塞·路易斯·巴爾德斯在會上說，如今，“就好像華盛頓的政治管轄權涵蓋了從加拿大到阿根廷的整個部分”，美國政府仍在隨時根據自身情況，援引、解釋和適用“門羅主義”。



委內瑞拉中央大學教授卡洛斯·盧納·拉米雷斯說，除拉美地區外，中東地區等也在遭受“門羅主義”的影響。



巴西聖保羅州立大學教授馬科斯·科爾代魯表示，世界正在見證“門羅主義2.0”的推行，美國正尋求限制或遏制拉美地區深化同其他國家之間的商業、經濟和政治聯繫。



墨西哥國立自治大學教授婭迪拉·加爾韋斯則在會上呼籲拉美地區推動建立捍衛和認可該地區自身利益的議程。



1823年12月，美國第五任總統詹姆斯·門羅發表國情咨文，拋出所謂“美洲是美洲人的美洲”論調，“門羅主義”由此成為美國對外戰略的基石之一。200餘年來，美國抱持“門羅主義”，對多個拉美國家發動入侵、策動政變、強加制裁、實施滲透，從中掠奪資源、攫取利益、掌控命脈，以犧牲他國利益為代價，為其稱霸世界服務。



