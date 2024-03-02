多國學者：歐洲應將中國視為機遇

中評社北京3月2日電／據新華社報導，“中國—中東歐國家合作：前景與路徑”學術研討會2月29日在匈牙利首都布達佩斯舉行。與會專家學者認為，中國經濟發展勢頭良好，給歐盟以及歐洲國家帶來重要發展機遇。當前世界多極化趨勢明顯，歐洲應摒棄地緣政治思維以及泛安全化敘事，創造合作共贏環境。



中國社會科學院秘書長趙志敏在研討會上結合當天公布的《2023年國民經濟和社會發展統計公報》指出，在世界經濟低迷、全球動蕩加劇、地緣風險上升的不利環境下，2023年中國經濟頂住壓力砥礪前行，總體恢復向好，主要預期目標圓滿完成，高質量發展扎實推進，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。



趙志敏說，中歐互為重要戰略夥伴，歡迎歐方分享中國超大規模市場機遇，加強對華互利合作。中國—中東歐國家合作機制建立以來，機制平台逐步完善，經貿合作穩步推進，民心相通走深走實。面臨困難和挑戰，中國—中東歐國家合作要更好發揮智庫作用，創新合作路徑，破解合作難題，提升合作成效。



匈牙利國家行政大學約翰·盧卡奇研究所研究員埃斯泰豪伊·維克托表示，世界正處在一個充滿不確定性的時代，既存在突出風險，也存在重大機遇。歐洲不能將中國視為風險，而應將其視為機遇。他認為，在歐盟尋求能源替代品之際，中國可以發揮綠色能源優勢，使能源成為歐中未來合作的重要抓手。



克羅地亞地緣經濟論壇創始人兼主席亞斯娜·普萊夫尼克說，在共建“一帶一路”倡議引領下，中國—中東歐國家合作和歐中合作近年來取得豐碩成果。儘管當前歐中關係面臨一些障礙，但這些問題的根源並非來自中國或歐洲的企業，而是源於當前歐盟對華外交過度依賴美國。她表示，歐盟應堅持其原來的價值觀，回歸到支持多極世界立場，同中國一道探尋合作發展機遇。



本次研討會由中國社科院下屬中國—中東歐研究院主辦，來自匈牙利、德國、克羅地亞、羅馬尼亞等國專家學者圍繞中國經濟現狀、動能與前景，新形勢下中國與中東歐國家務實合作的前景與路徑等議題進行了深入研討。



