中國高質量發展：世界經濟的穩定錨和動力源

中評社北京3月2日電／2023年，中國經濟同比增長5.2%，高於世界經濟3%左右的預計增速，對世界經濟增長的貢獻率超過30%。在國際形勢風高浪急、世界經濟復甦乏力的背景下，這一成績來之不易，彰顯中國經濟的實力、韌性和底氣。中國經濟在世界坐標中繼續占據高點，彰顯引擎地位，作用更加突出。



為世界經濟提供驅動力、帶來穩定性。2023年，中國經濟增量超過6萬億元，相當於一個中等國家一年的經濟總量。從內需看，去年中國最終消費支出對經濟增長的貢獻率高達82.5%，以擴大內需帶動經濟增長的長效機制已然形成。從通脹看，全國居民消費價格指數同比上漲0.2%，物價漲勢總體溫和，與全球平均通脹率保持在6.9%高位、一些國家在抗通脹和穩增長之間艱難平衡的狀況形成了鮮明對比。從貿易看，2023年中國貨物貿易進出口總值達41.76萬億元，保持穩定增長。電動汽車、鋰離子蓄電池和太陽能電池“新三樣”出口同比增長29.9%，我國首次成為世界第一大汽車出口國。從製造業看，中國製造業總體規模連續14年保持全球第一，2023年製造業規模以上工業增加值同比增長5.0%，十大重點行業平均增速超5%。國際貨幣基金組織（IMF）預測2024年全球經濟增長率為3.1%，依然存在復甦慢、不平衡的特點。中國經濟體量大、韌性強、動力足的優勢更加彰顯，在動蕩不定世界中的穩定器、動力源作用更為可貴。



與世界各國共享大市場、共創新機遇。中國是140多個國家和地區的主要貿易夥伴，關稅總水平降至7.3%，貿易自由化和對外開放程度不斷提高。中國將繼續縮減外資准入負面清單，堅持製造業全面對外資開放，保障外商投資企業國民待遇，持續努力打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。我國的自由貿易試驗區已擴大至22個，進出口規模達7.67萬億元，占進出口總值的比重超過18%，海南自由貿易港年度進出口連續3年保持兩位數增長。近五年，外商在華直接投資收益率約9%，是歐美地區的3倍左右，在國際上處於較高水平。2023年全國吸引外資1.1萬億元人民幣，新設外商投資企業同比增長39.7%。特斯拉、空客、大眾、西門子、施耐德等外資企業不斷擴大在華業務，超過90%的受訪外資企業預期未來五年在華投資利潤率將提高或持平。目前中國中等收入群體超過4億人，未來十幾年將達到8億人，未來5年中國貨物貿易、服務貿易進出口額有望累計超過32萬億美元、5萬億美元。中國大市場必將為擴大全球總需求發揮越來越重要的作用。

