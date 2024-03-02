著眼總統選舉　普京國情咨文展現俄發展願景

中評社北京3月2日電／據新華社報導，俄羅斯總統普京2月29日在莫斯科向議會兩院發表國情咨文，提出國內社會經濟發展方針，同時抨擊西方反俄政策。



專家認為，普京在講話中全面闡述今後六年俄發展任務和舉措。目前俄總統大選在即，這份國情咨文也是普京用於爭取選民支持的競選綱領。普京希望展現出在西方圍堵打壓背景下，繼續帶領俄羅斯取得發展新成就的決心。



注重經濟發展



普京此次國情咨文時長超過兩小時，為歷次最長。內容涉及俄國內經濟發展、俄與西方關係等方面。



普京在國情咨文中公布了未來六年俄羅斯經濟發展目標：到2030年，俄羅斯高技術產品和服務在本國市場所占份額應增加50%，非原料、非能源產品出口至少增加三分之二，俄羅斯進口占國內生產總值比重應降至17%，重點領域投資額增長70%，至少再新建100個科技園區。



普京強調，俄羅斯應在涉及公民健康、糧食安全等領域擁有關鍵技術，並在機床、機器人、運輸、無人駕駛、航空、海洋、數字經濟、新材料和化學等能夠促進經濟可持續發展的領域實現技術自主。



俄羅斯政治學家阿廖娜·奧古斯特說，儘管國際形勢不斷變化，但俄羅斯正在積極謀求發展，致力於實現本國利益。



普京提出，將實施“俄羅斯青年”“人才”“家庭”等國家項目，提升年輕一代素質。此外，普京還在國情咨文中圍繞減少貧困、提供保障住房、提高民眾健康水平、改善教育質量等方面提出具體措施。



俄羅斯普斯科夫州議員會議主席亞歷山大·科托夫說，普京的國情咨文圍繞經濟社會發展提出許多措施，十分具有戰略性。

