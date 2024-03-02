世界移動通信大會凸顯技術革命新趨勢

中評社北京3月2日電／據新華社報導，“走在大會現場，從飛行汽車到人工智能……感受互聯互通的智能世界，很難想象，人類用手機打出的第一通移動電話只不過在大約50年前。”全球移動通信系統協會首席執行官約翰·霍夫曼在2024年世界移動通信大會上說，人們正經歷下一次技術革命，新興技術、數字化轉型正重塑人們工作和生活方方面面。



全球5G發展進入“下半場”，5G－A“搶C位”，生成式人工智能將加快商業化步伐，行業錨定“可持續”，跨界融合勢頭持續……在西班牙巴塞羅那29日閉幕的通信行業年度盛會再次展示了全球移動生態系統發展新趨勢。



全球5G發展進入“下半場”



全球移動通信系統協會智庫新發布的數據顯示，作為增長最快的一代移動寬帶通信技術，全球5G連接數2023年底已增至16億，預計到2030年將增加到55億。5G的下一步發展趨勢無疑是行業的一大焦點。



本屆大會上，與5G相關的內容包括5G商業化和投資變現、5G－A、雲計算和邊緣計算、非地面網絡和衛星通信等。其中，在5G基礎上演進而來的5G－A成為焦點。



移動通信技術一般代際生命周期為10年。由於代與代之間技術差距太大，在這10年的中間時間點，往往會出現技術過渡中的分水嶺。5G－A就是基於第五代移動通信技術的演進和增強。它將下行速率提升到萬兆，上行能力提升到千兆，並具備確定性體驗、高精度定位、輕量化、無源物聯等新特性。



2024年是5G－A商用元年成為業界共識，有望讓5G普及進一步加快。數據顯示，截至2024年1月，101個國家和地區的261家運營商推出了商用5G服務。到2030年，5G連接預計將占全球移動連接的56%，使5G成為主導的連接技術。



本屆大會上，高通、愛立信、華為、中興通訊等全球多家移動通信企業，以及全球各大運營商都在現場發布了5G－A相關的技術產品和服務解決方案。不少參會企業代表認為，在5G部署成熟度方面，中國領先全球。

