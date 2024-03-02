美媒：美國高等教育中的種族鴻溝持續擴大

中評社北京3月2日電／綜合美媒報導，種族問題一直是美國教育乃至社會結構中的系統性問題，大學入學率中種族不平等這一根本問題超越了社會經濟衡量標準。幾十年中，美國教育領域中的種族鴻溝不斷擴大。除此之外，對於非裔和拉丁裔的學生來說，因種族歧視、情緒壓力、心理健康及成本問題，他們面臨著更高的“輟學”的風險。



近日，由加州大學伯克利分校（UC Berkeley）主導並發表在《社會：動態世界的社會學研究》（Socius：Sociological Research for a Dynamic World）上的一項研究顯示，在過去的40年裡，美國非裔和拉丁裔學生被美國名校錄取的比例差距一直存在，甚至有所擴大。這項研究採用了四個美國全國性調查數據集，考察了該國幾十年來不同種族群體就讀大學的趨勢。



研究結果顯示，儘管所有種族上大學的人數都在增加，但與白人同齡人相比，非裔和拉丁裔學生進入頂級四年制大學（根據巴倫選擇性指數排名）的可能性越來越小。加州大學伯克利分校社會科學發展實驗室（UC Berkeley Social Sciences D－Lab）的研究員吳炳東（Byeongdon Oh）表示：“最近高等教育的迅速發展可能會讓人期望種族不平等現象有所減少，但研究結果表明事實並非如此。”



而家庭社會經濟地位的調整對改變美國教育領域這些趨勢幾乎沒有作用，這表明了美國大學入學率中種族不平等的根本問題超越了社會經濟衡量標準，例如家庭收入和父母的教育程度，而且與種族本身有著內在聯繫，指出了美國教育和社會結構中的一個系統性問題。



這項研究的合著者之一亞利桑那大學研究員內德·蒂爾布魯克（Ned Tilbrook）說：“就大學入學率中的種族不平等這一潛在問題而言，非裔會面對遇到種族主義和歧視的微妙機制和經歷。”



另據美國民調機構蓋洛普（Gallup）28日發布的最新民調顯示，對於美國非裔和拉丁裔的學生來說，因種族歧視、情緒壓力、心理健康及成本問題，他們面臨著更高的“輟學”的風險。

