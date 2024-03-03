全國兩會即將開幕 千名境外媒體記者領證

中評社特派四位記者參與今年全國兩會報道 中評社北京3月3日電（記者 林艶）十四屆全國人大二次會議和全國政協十四屆二次會議將分別於3月5日和3月4日在北京開幕。昨天上午，來自港澳台和外國的1000多名境外記者陸續抵達北京建國飯店報到并領取大會采訪證件，參與此次大會報道的四位中評社特派記者也第一時間抵達現場并順利完成相關報到手續。



衆所周知，兩會一直被境外記者視為觀察中國的最佳窗口。隨著今年全國兩會複常，報名參加今年全國兩會報道的記者也十分踴躍。據兩會新聞中心介紹，目前已有3000多名中外記者報名采訪全國兩會，其中境內記者2000多名，港澳台記者和外國記者1000多名，中外記者報名數量較近幾年有明顯增長。



昨天上午10點不到，北京建國飯店就迎來了第一批報道兩會的境外記者，來自世界各地的記者在報到處排起了長隊。根據會務組安排以及疫情防控需要，與會媒體記者需在報到處進行核酸檢測後再領取大會采訪證。



中評社記者注意到，與過去三四年大會給的單證模式有所不同，今年境外記者的大會采訪證也恢複了疫情前“兩會一證”模式，境外媒體記者只要憑借此證就可以參加全國人大和全國政協會議舉行的有關采訪報道活動。我們看到，香港媒體的記者證上的元素十分鮮明，比如在會議名稱下方特別用紅底白色的大號字體標注了“香港”二字。同時，采訪證還有2號證與3號證之分，2號證為攝影記者，在大會堂采訪期間可進入二層進行拍攝，而3號證則是文字記者可進入大會堂三層聽會。

