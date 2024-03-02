如何預防痛風反復發作

中評社北京3月2日電／據人民日報報導，痛風發作是由於血尿酸超過其在血液或組織液中的飽和度，在關節局部形成尿酸鈉晶體並沉積，誘發關節局部急性炎症反應。在急性發作期，很多痛風患者會覺得疼痛劇烈難忍。痛風治療應注意哪些問題？



北京醫院風濕免疫科主任醫師程永靜說，高尿酸血症是痛風出現的前提，雖然尿酸水平高不一定會引發痛風，但高尿酸血症的損傷是無形的，尿酸水平越高，出現關節炎、腎臟病及其他並發症的概率越大。對高尿酸血症，符合指征的患者需要盡快在醫生的指導下治療。



“有些患者認為，既然痛風由高尿酸血症引起，就要在急性發作期立刻降尿酸治療，這其實是不對的。”程永靜說，痛風急性發作期最應該採取的措施是進行抗炎鎮痛治療，控制關節炎症。在急性發作期過度進行降尿酸治療，血尿酸水平驟然下降會引起尿酸鹽結晶突然脫落，使急性關節炎遷延不愈。當然，如果患者之前一直使用降尿酸藥物，也不要在發作期突然停用。正確的做法是在急性發作得到控制後，再在專業醫生的指導下調整降尿酸藥物。



如何預防痛風的反復發作？程永靜介紹，一方面，痛風患者降尿酸需要長期治療，選擇降尿酸藥物要在專業醫生的指導下進行，不應自行停用或減少藥物劑量。另一方面，在藥物控制的基礎上，要逐漸改善生活方式，達到逐漸停用降尿酸藥物的理想狀態。



程永靜表示，日常生活中，要注意減少一些容易引發痛風發作的行為，比如避免突然劇烈運動或者突然受涼，減少富含果糖飲料的攝入，避免一次性大量飲酒等。平時要減少高嘌呤食物攝入，多飲水，規律飲食和作息，規律運動。



（來源：人民日報）