中國大使闡述中方關於巴以局勢的主張

中評社北京3月2日電／據人民日報報導，日內瓦消息：2月29日，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭大使在人權理事會第五十五屆會議闡述中方關於巴以局勢的主張。



陳旭強調，中方一貫堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，堅決反對針對巴人民的強迫轉移，反對侵占巴領土。“兩國方案”是國際社會的普遍共識，是最終實現巴以兩國和平共處的現實出路，各國都應為此做出不懈努力。