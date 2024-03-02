相向而行，共同落實好“舊金山願景”

中評社北京3月2日電／近一段時間，中美雙方共同推進落實兩國元首舊金山會晤共識，開展多個領域和不同層級的對話交流，鞏固了中美關係止跌企穩勢頭，向世界釋放了積極信號。國際社會積極評價中美良性互動，認為中美兩國切實採取行動，共同落實好“舊金山願景”，有利於增進兩國人民的福祉，也有利於促進世界的和平、穩定和繁榮。



去年11月，習近平主席同拜登總統在舊金山成功會晤，就事關中美關係戰略性、全局性、方向性問題深入交換意見。雙方在政治外交、經貿金融、人文交流、全球治理、軍事安全等領域達成20多項共識和成果，開辟了面向未來的“舊金山願景”，為中美關係發展指明了方向、規劃了藍圖。這些重要共識和成果說明，中美之間有著廣泛共同利益，互利共贏是中美關係的本質特徵，對話合作是中美兩國唯一正確選擇。



當前中美雙方最重要的任務就是按照兩國元首的戰略引領，讓“舊金山願景”成為現實，推動中美關係沿著健康穩定可持續軌道發展。兩軍恢復溝通對話，經濟、金融、商貿、氣候行動、禁毒合作等工作組相繼啟動，美國青少年來華交流，人工智能政府間對話機制列上日程……中美雙方的對話溝通受到廣泛關注。



讓“舊金山願景”成為現實，關鍵在於中美雙方要堅持遵循相互尊重、和平共處、合作共贏原則。堅持相互尊重，當務之急是樹立正確認知。堅持和平共處，重中之重是有效管控分歧。堅持合作共贏，壓艙之石是推進互利合作。建交45年來，中美關係歷經風雨，總體保持向前發展勢頭，各領域合作成果豐碩，為兩國人民帶來了實實在在的利益。中美在諸多地區熱點和全球性問題上開展了有益合作，促進了世界的和平、穩定和繁榮。雙方應以建交45周年為契機，總結經驗、汲取教訓，平等相待而不是居高臨下，求同存異而不是突出分歧，切實尊重而不是損害對方核心利益，共同致力於相互尊重、和平共處、合作共贏，構建中美兩國正確相處之道。這是歷史演進的必然要求，也是國際社會的普遍期待。美國約翰斯·霍普金斯大學國際問題高級研究學院中國研究名譽教授戴維·蘭普頓認為，當前，美中關係處在動態演進之中，兩國需要讓這種演進朝更好而非更壞的方向發展，致力於尋找共同點。

