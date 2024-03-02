在塞拉利昂，感受中非友誼的溫度

中評社北京3月2日電／塞拉利昂首都弗裡敦坐落在大西洋沿岸一個半島上，是西非地區一座良港。2月，當地正值旱季，一年之中最炎熱的時節。港口碼頭人聲鼎沸，船只往來頻繁。



在這座塞拉利昂第一大城市，多個地標與中國有著緊密聯繫——中塞友誼大廈矗立數十載，中塞友誼公路是交通動脈，中塞建設者正攜手翻修國家體育場。當地居民聊起中國時津津樂道，能用頗為標準的中文說出“友誼”這個詞。



應國家主席習近平邀請，塞拉利昂總統比奧2月27日起對華進行國事訪問。28日下午，在同習近平主席會談時，比奧總統再次強調“中國是塞拉利昂信任和依賴的朋友”。



他們的名字叫“友誼”



2018年8月，比奧當選總統4個月後，來華出席中非合作論壇北京峰會並對中國進行國事訪問。兩國元首就深化多領域合作達成廣泛共識。2021年5月，兩國元首通電話，在中塞建交50周年之際共話友誼與合作。此次來訪，比奧總統成為今年首位對華進行國事訪問的非洲國家元首。



與中國的友誼，在塞拉利昂早已深入民心。



中塞友誼大廈位於弗裡敦市中心，是20世紀70年代中方援塞標誌性工程，寄托著幾代當地居民對中國的感情。司機弗朗西斯·奧德懷爾出生於1971年，正是在那一年，中塞建交。“我們這代人見證了塞拉利昂與中國友誼的不斷深化。”他說，“如果沒有中國的幫助，弗裡敦不會有今天的面貌。”

